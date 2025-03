Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, quale futuro per l’olandese? La società ha le idee chiare: la decisione è già stata presa! La situazione

di RedazionentusNews24, i bianconeri sanno già cosa fare con il centrocampista olandese: non ci sono dubbi su questo scenario per un motivoIldi Teunsarà ancora colorato di bianconero. Non ha dubbi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Stando a quanto riporta la Rosea, il numero 8ntino rimarrà tra le fila della Vecchia Signora.Il motivo sta nell'investimento effettuato: i 51.3 milioni di euro più 9.4 milioni tra bonus, oneri e accessori spesi dallala scorsa estate rappresentano una ragione più che sufficiente per continuare a credere nella bontà del classe 1998.