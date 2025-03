Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, quale futuro per l’olandese? Il club bianconero ha già preso una decisione: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per il centrocampista olandese? Ilha giàuna: lesull’ex AtalantaTra i calciatori dell’attuale rosa dellache più hanno deluso nel corso di questa stagione c’è senza ombra di dubbio anche Teun. Arrivato con grandi aspettative dall’Atalanta non è riuscito a rispettare le attese.Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport il suoinnon è comunque in discussione.resterà sicuramente a Torino in cerca del suo riscatto.Leggi suntusnews24.com