Konami svela Silent Hill f | un nuovo inquietante capitolo dell’iconico franchise horror

i primi dettagli di untassello del leggendariof. Ambientato nel Giappone degli anni Sessanta, questoagghiaccianteimmergerà i giocatori in un mondoe tormentato, dove orrore e tensione si intrecciano in un’esperienza narrativa indimenticabile che vi porterà a trovare bellezza nel terrore.Una nuova storia ambientata nel Giappone degli anni ’60. Nella remota città montana di Ebisugaoka, l’adolescente Shimizu Hinako conduce una vita senza particolari problemi, fino a quando una fitta nebbia trasforma la sua casa, un tempo familiare, in un luogo desolato e terrificante. Con la città apparentemente abbandonata e una minaccia sconosciuta e strisciante in agguato nella nebbia, Hinako deve sopravvivere facendosi strada tra i resti spettrali del suo passato, risolvendo intricati enigmi e combattendo entità mostruose.