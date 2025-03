Internews24.com - Koeman sul forfait di Dumfries: «Siamo abituati a fare modifiche alla rosa all’ultimo minuto»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’allenatore della nazionale orange si è espresso riguardo ildell’ultimodel difensore nerazzurro: le sue dichiarazioniIl problema degli infortuni sta colpendo indiscriminatamente le squadre nazionali di tutto il mondo durante la finestra internazionale di marzo. Anche la squadra olandese non è immune a questa situazione, avendo già perso inizialmente Stefan de Vrij e, successivamente, il laterale dell’Inter Denzel, il quale si è infortunato domenica a Bergamo, proprio un giorno prima di unirsi al ritiro della nazionale. L’allenatore Ronaldha espresso con sarcasmo il suo parere in conferenza stampa. La situazione attuale riflette una realtà complessa per la nazionale orange, che ora dovrà affrontare le prossime gare con una squadra potenzialmente ridotta.