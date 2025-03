Internews24.com - Klinsmann crede nell’Inter: «In Champions può farcela. Scudetto? Spero vinca ma tifo per questa squadra»

di Redazionee si sbilancia sulle chance dei nerazzurri in. Parla anche delloe svela per qualetifaalla vigilia di Italia Germania ha detto la sua sulle colonne de Il Messaggero sul match di Nations League, sulle chance dell’Inter ine sullo.ITALIA GERMANIA – «Pari a Milano e un gol in più per la Germania al ritorno. L’Italia ha una difesa forte e con Jamal Musiala dall’altro lato tutto è possibile. Un giocatore per? Scelgo Musiala e Nicolò Barella dell’Inter».SULL’EVOLUZIONE NECESSARIA PER IL MOVIMENTO CALCIO ITALIANO DOPO L’EUROFLOP IN GERMANIA DELLA SCORSA ESTATE – «Periodo molto interessante visto da fuori, ci sono tante società in mano a investitori stranieri. C’è la speranza che si lavori di più per le infrastrutture, gli stadi e per prendere più giocatori di qualità e rendere più forte la Serie A.