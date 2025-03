Inter-news.it - Kimmich: «Sono contento per Bisseck! Gioca in un top club»

Yann Aurelall’età di 24 anni ha ottenuto la sua prima convocazione con la maglia della Germania. Joshua, su Sportschau, ha elogiato il percorso del difensore. DIFFICOLTÀ – La carriera di Yann Aurelè qualcosa di difficilmente replicabile. Il difensore sembrava non poter rispettare le aspettative che c’erano su di lui, poi si è rialzato e oraall’Inter come uno dei co-titolari della rosa di Simone Inzaghi. Prima niente è stato facile però, a partire dall’esordio tra i professionisti.è sceso in campo con i grandi per la prima volta a 16 anni e ciò ha creato intorno altore pressioni indicibili. Negli anni successiviha lasciato la Germania. È passato dal Portogallo, poi dalla Danimarca con l’Aarhus.ù, arriva l’investitura di!CRESCITA – Il duro lavoro e la fiducia hanno portatoa tornare nel calcio dei grandi.