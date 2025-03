KIA conquista quattro titoli agli iF Design Awards 2025

Leggi su Ildenaro.it

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L’edizionedegli iFha visto il trionfo di Kia con l’aggiudicazione di ben, a riprova della sua leadership nele nell’innovazione tecnologica in diversi settori. Gli iFsono rinomati a livello mondiale per individuare ogni anno le eccellenze del.Nell’edizionesono stati premiati ilavveniristico e le innovazioni digitali di Kia, consolidando la reputazione del brand per l’avanguardia tecnologica. I principali iFAwarddi Kia: Kia EV3 – Automobiles Category; CES 2024 Booth(A Place of Inspiration) – Trade Fair Category; CES 2024 Film (A Place of Inspiration) – 3D Digital Animation Category; Kia Mobile App UI/UX – Mobile Application UICategory. l riconoscimenti ottenuti da KiaiFdimostrano l’impegno del brand nel fornire uninnovativo ed incentrato sulle esigenze dell’utente, andando oltre i canoni tradizionali dell’industria automobilistica, per estendere il coinvolgimento digitale e migliorare l’esperienza dell’utente.