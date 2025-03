Juventusnews24.com - Kelly Juve, il Corriere va all’attacco: «Costato 24 milioni e ridicolizzato da Dodo». E spunta un retroscena

di RedazionentusNews24, l’edizione odierna deldello Sport vadell’inglese: «24da». EunL’edizione odierna deldello Sport punta gli occhi su Lloyd, arrivato lo scorso inverno dal Newcastle a titolo definitivo per un affare complessivo da 24di euro e che finora non sta rendendo a dovere.«Arrivato l’ultimo giorno di mercato con l’acqua alla gola, un giocatore niente più che normale,daa Firenze» si legge sul quotidiano, che precisa che con qualche milione in più laavrebbe potuto strappare al Feyenoord Hancko.Leggi suntusnews24.com