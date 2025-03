Thesocialpost.it - Kate Middleton nella chat delle mamme della scuola dei principini: come gestisce gli appuntamenti dei bambini

Per molte, gestire lascolastica dei propri figli è un compito impegnativo e spesso poco piacevole. Anche, nonostante il suo ruolo di principessa del Galles e la possibilità di affidarsi a tate e baby sitter, ha scelto di partecipare personalmente alladei genitorifrequentata dai suoi tre figli. Secondo quanto riportato da diverse testate britanniche,sarebbe presente nei gruppiLambrook School, dove studiano George (10 anni), Charlotte (9 anni) e Louis (6 anni), utilizzando un numero di cellulare dedicato esclusivamente a questo scopo.La notizia è stata confermata anche da Ailsa Anderson, ex responsabilecomunicazione per la regina Elisabetta II. La scelta di coinvolgersi direttamentevita scolastica dei suoi figli dimostra ancora una volta l’approccio pratico e familiare di, che spesso cerca di mantenere un equilibrio tra i suoi doveri istituzionali e la vita privata.