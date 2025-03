Dilei.it - Kate Middleton, i due ingredienti segreti per eliminare le rughe. Costano pochissimo

ha partecipato alla parata militare di San Patrizio dopo l’assenza dello scorso anno a causa del cancro ed è apparsa in gran forma. La Principessa del Galles cura molto il suo aspetto, dato che è un personaggio pubblico, ma lo fa in modo naturale, partendo da una dieta sana che comprende due semplicianti-age che, luminosa alla parata di San Patrizioè apparsa particolarmente luminosa alla parata militare delle Guardie Irlandesi per San Patrizio. La Principessa del Galles è arrivata con un cappotto verde di Alexander McQueen, ha indossato la tradizionale spilla a forma di trifoglio, realizzata nel 1961 da Cartier e gli orecchini con ametista verde di Kiki McDonough.Si è prestata ad accarezzare la mascotte del reggimento, ha bevuto un boccale di birra coi soldati e si è intrattenuta con loro e con le loro famiglie, eseguendo impeccabilmente tutti i doveri richiesti dal suo ruolo di colonnello, senza tradire la minima stanchezza.