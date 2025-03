Lettera43.it - Kanye West pubblica il nuovo album e poco dopo attacca Beyoncé

hato a sorpresa Bully, il suoin studio. Quando in Italia erano le cinque del mattino del 19 marzo, il rapper ha infatti deciso di condividere il disco, ma non in una forma tradizionale. Restando fedele alla sua ricerca di diffusioni musicali alternative, il cantante di Atlanta ha dato la notizia su X con una serie di link coperti da password per arrivare a tre versioni differenti del progetto, disponibile esclusivamente sotto forma di cortometraggio con una durata compresa fra 30 e 45 minuti. Screening Version, Post Hype Version e Post Post Hype Version nascono da un’idea cui ha partecipato il regista Hype Williams e presentano featuring con Playboi Carti e Ty Dolla Sign, con cuiaveva già inciso Vultures. Lazione segue quella del singolo Lonely Roads Go to Sunshine con la figlia North e Puff Daddy dal carcere.