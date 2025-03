.com - Kanye West ha pubblicato a sorpresa ‘Bully’: il nuovo album è disponibile solo su X

Il“Bully” dinon è su Spotify o Apple Music, ma in versione film su Twitter. Ecco tutto quello che sappiamo.Indice: ilsperimentale diI featuring disperimenta anche in spagnoloDove ascoltaredi?La copertina di: il tocco di Daid? Moriyama: ilsperimentale diDopo settimane di speculazioni e leak, e il brano con Northe Diddy che ha fatto infuriare Kim Kardashian,ha finalmenteil suo. Ma, come da tradizione per Ye, il rilascio non è avvenuto nel modo convenzionale:Non lo troverete su Spotify, Apple Music o YouTube.L’è stato resosu X (ex Twitter) attraverso tre diverse versioni video, accessibili tramite link privati con password.