Juventusnews24.com - Kalulu Juventus a prescindere da tutto: deciso il futuro del francese, per lui sarà riscatto. Tutte le cifre dell’operazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24daildel, per luileimbastita in estate col MilanIn un momento di grande apprensione e incertezza generale ecco una certezza. Ildi Pierrenon è assolutamente in discussione: al di là della qualificazione o meno alla prossima Champions League ilriscattato dal mercato Juve.Questo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che ricorda anche ledell’affare imbastito col Milan: prestito con diritto difissato a 14 milioni di euro più bonus.Leggi sunews24.com