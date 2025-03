Kallas | inaccettabile stop armi a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.19 L'Europa "non può accettare" che si fermi il flusso diall'Ucraina perché la Russia vuole che"abbassi la guardia". Così l'Alta Rappresentante Ue. "I due resoconti della telefonata tra Trump e Putin sono diversi,ciò dimostra che della Russia non ci si può fidare. Non vuole fare concessioni",aggiunge. Sul piano da 40 miliardi di aiuti a"ci sono resistenze. Obiettivo del vertice Ue è dare almeno 2 miliardi". Su Gaza:"Quanto accade è. Domenica,in Egitto vedrò Paesi Arabi".