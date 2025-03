Quotidiano.net - Kaja Kallas: L'Europa deve sostenere l'Ucraina contro la Russia

L'"non può accettare" che il flusso di armi all'perché lavuole che Kiev "abbassi la guardia". Lo ha detto l'alto rappresentante Ueparlando ad un gruppo di agenzie internazionali tra cui l'ANSA. "Abbiamo visto quel che è successo con Minsk 1 e 2: se Mosca ottiene il divieto di fornire aiuti militari all'sarà libera di continuare perché gli ucraini non potranno difendersi da soli, quindi è chiaro che non può funzionare, non può essere l'accordo", spiega. "La garanzia di sicurezza più forte è un esercito ucraino forte, anche questo è molto chiaro".