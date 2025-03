Nerdpool.it - Kagurabachi 1 – A caccia delle katana magiche

Pubblicato sulle pagine di Sh?nen Jump a partire da settembre 2023,ha ricevuto sin da subito una grande attenzione da parte dei fan di tutto il mondo, ottenendo anche un Next Manga Award nel 2024, ed è arrivato finalmente in Italia per Star Comics. Prima opera lunga di Takeru Hokazono, può sicuramente ricordare i grandi sh?nen usciti sulla rivista e dei quali molti lo considerano il perfetto erede, grazie a un incipit molto interessante e a un mix di temi e influenze artistiche che colpiscono subito fin dal primo capitolo.1 edizione variant con box – Takeru Hokazono; Star ComicsIn cerca di vendettaKunishige Rokuhira è il fabbro più famoso del Giappone. Il figlio Chihiro lavora con lui e cerca di imparare l’arte della forgiatura per ereditare il mestiere di famiglia.