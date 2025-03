Calciomercato.it - Juventus, scontro in diretta sulla coreografia: “La nuova iniziativa è clamorosa” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Fa ancora discutere ladei tifosi viola in occasione di Fiorentina-: le due posizioni contrapposte in onda su Calciomercato.itHa lasciato sul piatto diversi spunti di riflessione Fiorentina-di domenica scorsa, per quello che è accaduto in campo ma non soltanto. Sul terreno di gioco, la netta vittoria dei viola, per 3-0, a regalare un trionfo come contro i bianconeri non se ne vedevano da tempo e a inguaiare la Vecchia Signora, anche se Thiago Motta è rimasto al suo posto per una scelta ben precisa della. All’esterno del campo, laesposta dalla tifoseria toscana con relative polemiche per la scritta “Juve m***a”.in: “La– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Unacostata una ammenda di 50mila euro alla Fiorentina e la diffida della Curva Ferrovia, come da provvedimento del Giudice Sportivo.