Juventus scende in campo Elkann | non solo Motta terremoto anche nella dirigenza

Il momento delicato dellaha indotto Johnad intervenire: Thiagonon è ila rischio, c’èl’interain: non– SerieanewsLasta attraversando uno dei periodi più complicati della stagione, con due sconfitte consecutive che hanno lasciato il segno. Il club bianconero è reduce dalle sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, due partite che hanno visto la Juve incassare ben sette gol e non segnarne nemmeno uno.Un bilancio decisamente negativo che ha fatto scivolare la squadra al quinto posto in classifica, lontano dalla zona Champions League, un obiettivo fondamentale per il club. La situazione non è certamente delle migliori, e i tifosi cominciano a chiedersi quali saranno le mosse future della società per risollevare una stagione che sembra destinata a finire nel peggiore dei modi.