Juventus, rivoluzione totale e tante cessioni senza la Champions: tifosi gelati

Lasta riflettendo sul futuro in questa sosta, molto dipenderà dalle prossime nove partite che potrebbero cambiare praticamente tutta la prossima stagioneLaLeague è fondamentale per la, che vive un periodo particolare dal punto di vista economico. Cristiano Giuntoli la scorsa estate con una serie di, prestiti con diritto o obbligo di riscatto e degli investimenti importanti, ha finanziato il mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra più forte possibile.la(ANSA) tvplay.itLe cose non sono andate per il verso giusto, la Juve non è mai stata continua nell’arco della stagione, subendo varie batoste che inevitabilmente adesso mettono a rischio il prosieguo della stagione.