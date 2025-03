Juventusnews24.com - Juventus, i bianconeri volano in Estremo Oriente: per un’iniziativa speciale è stato scelto una leggenda molto speciale! Tutti i dettagli dell’evento

di RedazioneNews24, iin Cina! Per l’occasione la società ha deciso di farsi rappresentare da una vecchia gloria bianconera:Lavola in Cina. Ivarcheranno i confini dell’e lo faranno grazie al supporto di David Trezeguet. Ecco il comunicato ufficiale.COMUNICATO – «Laha rafforzato la sua presenza in Cina con un bellissimo weekend di eventi, che ha celebrato il legame con i tifosie promosso il calcio tra le giovani generazioni. Dal 14 al 16 marzo, Shanghai è stata il cuore pulsante con il Youth Carnival e il Ganten ChinaFootball Tournament 2024/25. Appuntmenti dedicati ai fans cinesi, con la presenzadellabianconera David Trezeguet. L’evento si è svolto nella suggestiva Xintiandi Style Area, una location esclusiva che ha ospitato tre giorni di celebrazioni bianconere.