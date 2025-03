Serieanews.com - Juve, Yildiz in vendita e prezzo fissato: decisione clamorosa, c’entra Motta

Laè pronta a cedereanche: il talento turco è nel mirino dei club della Premier League,ilin– SerieAnewsKenansta vivendo una stagione decisamente sulle montagne russe. Il talento turco è una sorta di pupillo alla Continassa, la gemma da preservare ad ogni costo. O, forse, lo era. La scorsa estate il club non ha pensato su due volte a sacrificare Soulé sull’altare del bilancio per tenersi stretto il nazionale di Montella.E così l’argentino è stato spedito alla Roma per fare cassa e plusvalenza, stesso dicasi per Huijsen, ceduto al Bournemouth. Offerte per Kenan ne sono arrivate, anche molto interessanti ma tutte rispedite al mittente. Per rendere ancor più centrale nel progetto il calciatore e far capire le intenzioni del club al suo entourage, gli è stata affidata la maglia numero 10.