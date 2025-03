Sport.quotidiano.net - Juve, Thiago Motta e i problemi con i senatori: da Arnautovic a Danilo, ma ora serve coesione

Bologna, 19 marzo 2025 –, salutando la, parlò di ‘progetto fantasioso’, in un lungo video messaggio di addio ai colori bianconeri, dopo anni in cui era diventato leader e senatore, oltre che capitano. L’arrivo diha cambiato tutto, fin dall’estate, ma con un progressivo logorio nei rapporti fino alla separazione a gennaio con il brasiliano di fatto fuori dal progetto e separato in casa. Incalzato dai giornalisti all’aeroporto,era stato anche più duro e chiaro: “Laè sempre stata una famiglia, quello che in questo momento sta venendo a mancare. Ho la coscienza pulita”. Insomma, il capitano che aveva aperto il fronte polemico avrebbe dovuto far drizzare le antenne sulle possibili difficoltà di una stagione che poi è miseramente crollata per prestazioni, risultati e mancanza di dna bianconero.