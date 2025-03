Juventusnews24.com - Juve pronta a cambiare modulo? Già contro il Genoa potrebbe scendere in campo con questa formazione: l’idea di Thiago Motta

Tra le opzioni per uscire dalla crisi, scrive stamattina la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quella di un possibile cambio di modulo per sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori in rosa. Così la Juve potrebbe passare dal consueto 4-2-3-1 a un 4-3-1-2 che permetterebbe di schierare di fianco a un isolatissimo Kolo Muani un altro attaccante come Vlahovic, con alle spalle delle due punte Yildiz o Nico Gonzalez. Già a partire dalla sfida col Genoa.