Calciomercato.it - Juve, i tifosi sognano con Del Piero presidente: ha scelto il nuovo allenatore

Alessandro Deldellantus, un sogno che potrebbe stravolgere la realtà bianconera: con lui untecnico in panchina di grido, scelta fattaNelle ultime stagioni, lantus ha vissuto non poche difficoltà e anche quest’anno, per i bianconeri, le cose non stanno andando nel migliore dei modi, tutt’altro. Il club è lontano dai fasti di un tempo, l’ultimo scudetto è datato ormai cinque anni fa e la situazione anche in prospettiva non appare delle più rosee., icon Del: hail– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Dalla squadra all’Thiago Motta, fino al direttore tecnico Cristiano Giuntoli e ai piani alti della dirigenza, sono praticamente tutti in discussione. L’ambiente chiede una sterzata decisa per tornare a vivere un’epopea di grandi successi, con una rifondazione che investa tutti i livelli.