Judo Guarducci d’argento all’European Cup

"Questa gara è stata molto utile in previsione dei prossimi impegni agonistici. Posso considerarmi soddisfatta della prestazione". Parola di Elena, che ha così commentato il secondo posto conquistato in una competizione di livello internazionale. E dopo i piazzamenti sul podio conquistati negli scorsi anni a livello giovanile, è riuscita ad imporsi anche fra le "grandi" sul palcoscenico europeo: a Riga, in Lettonia, pochi giorni fa si è infatti svolta la "European Cup Senior" di, che ha visto sfidarsi alcune delle migliori sportive del continente. Laka pratese, allenata dal padre Andrea della Jyu Shin Ryu Prato, si è cimentata nel dettaglio nella categoria "-48 kg", riuscendo ad eliminare avversarie di prestigio come la spagnola Sanchez per ippon. Una corsa trionfale arrestatasi solamente all’ultimo atto, in una finale tutta italiana con la rivale Valeriani.