Europa.today.it - Jovanotti, la pratica dell'osteopata per ogni concerto: "I cazzotti per la laringe"

Leggi su Europa.today.it

Dietrostar c'è uno staff che lavora senza sosta. In quello dinon possono mancare massaggiatori e professionistia voce, come mostra su Instagram in un video pubblicato subito dopo ildi ieri a Milano, ultimo live dei sei andati in scena al Forum di Assago. Il.