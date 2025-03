Linkiesta.it - Jovanotti, che è Michael Jackson ma anche Dora Moroni, al suo milionesimo concerto, che è anche il primo

Leggi su Linkiesta.it

La sera in cuisi è abbattuto sul festival di Sanremo con un numero inverecondo di batteristi a cantare robe che in trent’anni non sono invecchiate di mezz’ora come quel verso sulle «facce meticce di razze nuove come il millennio che sta iniziando», un tizio sveglio che conosciamo entrambi mi ha mandato un messaggio.Il messaggio faceva così: «Ammazza, l’amico tuo Lorenzo: notevole. Certo, averci i pezzi aiuta». Mentre lo ricopio, mi rendo conto che del messaggio va spiegato che non si tratta di mitomania per conto terzi, e il tizio non crede davvero che io sia amica delle popstar. «L’amico tuo», detto di gente di cui sei in grado di squarciagolare le canzonette, vale come «Tuo figlio» nelle discussioni tra coniugi: un esorcismo di presa di distanza da identità dalle quali è impossibile distanziarsi.