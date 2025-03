Lanazione.it - Jovanotti a Firenze, una tribù che balla per 8 date. Inizia lo show: la scaletta

, 19 marzo 2025 - I fan stanno già facendo il conto alla rovescia. Ma ormai manca davvero poco per il ritorno dal vivo di, che dopo più di due anni di stop è pronto per riportare più che mai tutta la sua energia sul palco. Dopo i primi 10 sold out di Pesaro e Milano, il 22-23-25-26-28-29-31 marzo e l’1 aprile PalaJova arriva aal Nelson Mandela Forum., un attesissimo ritorno Unaal top Un palco tra fiori giganti e contrasti di luce Opening act La band Tecnologia e design, un attesissimo ritorno Dopo sette anni dall’ultimo tour nei palazzi dello sport, dopo le estati in spiaggia che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei live, tornano finalmente le canzoni di Lorenzo con il loro vestito più bello.