Jonathan Majors tornerebbe a interpretare Kang nel MCU | Disney Marvel Studios li amo

Leggi su Cinefilos.it

nel MCU: “, li amo”Sembra proprio chenon nutra risentimento nei confronti dei. L’attore si è infatti detto pronto a tornare nelCinematic Universe dopo aver interpretatoil Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. L’attore sta attualmente promuovendo il suo ultimo film, Magazine Dreams, e ha dichiarato che se lalo chiamasse per riprendere il suo ruolo nel MCU, accetterebbe.“Sì, certo che dico di sì., li adoro”, ha dichiaratoa USA Today. “Tom Hiddleston, ho amato lavorare con lui. Mi è piaciuto lavorare con Paul Rudd. Mi è piaciuto lavorare con Gugu Mbatha-Raw. Amo così tanto quell’industria, e ora sono nel posto in cui posso sentire l’amore da parte loro ed esprimere effettivamente il mio amore per loro”.