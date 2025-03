Oasport.it - Jonas Vingegaard rinuncia alla Volta Catalunya: come sta dopo la caduta alla Parigi-Nizza?

non ha ancora completamente recuperato dall’infortunio occorsogli settimana scorsae che gli era costato il ritiro dCorsa verso il Sole. Il fuoriclasse danese non ha riportato fratture, ma ha deciso di non prendere partea Catalanuya,invece prevedeva il suo originario programma di gare.Il due volte vincitore del Tour de France ha preferito non correre rischi e saltare l’appuntamento in terra catalana, in modo da recuperare dai colpi subiti in terra transalpina e recuperare la migliore forma fisica in vista dei grandi appuntamenti della stagione agonistica, su tutti la Grande Boucle dove cercherà di battere Tadej Pogacaril secondo posto dell’anno scorso. Per avvicinarsicorsa a tappe più prestigiosa al mondo sicuramente correrà il Giro del Delfinato, che scatterà il prossimo 8 giugno.