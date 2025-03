Quotidiano.net - John Elkann in Parlamento: Stellantis e il ruolo centrale dell'Italia nel futuro

"Ci siamo preparati all'audizione di oggi con grande attenzione; perché per noi l'ricopre un. Di questa nostra lunga storia, la storiaa Fiat che ora è diventata, noi siamo, io personalmente lo sono, molto orgoglioso". Lo ha detto il presidente di, in. "Intervengo come responsabilea gestione operativa di, incarico che ho ricevuto dal cda lo scorso 2 dicembre 2024 a seguitoe dimissioni di Carlos Tavares. La sua successione sta procedendo secondo i tempi stabiliti: il nuovo ceo disarà annunciato entro la prima metà'anno"., che ha citato molti dati, tra investimenti, imposte versate, auto vendute e stipendi pagati ha ricordato come "l'e la Fiat, oggi, sono cresciute insieme".