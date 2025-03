Lapresse.it - John Elkann in Parlamento: “Senza Stellantis in Italia l’auto sarebbe scomparsa”

“Ci si chiede spesso: ‘Quali vantaggi ha l’da?’. Se non ci fosse ogginon saremmo qui, perchénagiàda tempo. Come l’informatica dopo l’Olivetti o la chimica dopo la Montedison”. Lo ha dichiarato il presidente di, rispondendo alle domande di deputati e senatori nell’audizione in. “Negli ultimi vent’anni il mercato domestico è calato del 30%, mentre l’occupazione si è ridotta di circa il 20%. Questo significa che l’azienda ha difeso la produzione e l’occupazione degli stabilimenti del Paese”, ha aggiunto