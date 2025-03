Tpi.it - John Elkann, audizione in parlamento: “Sono più i soldi che Fiat ha dato all’Italia di quelli che ha ricevuto”

in: cosa ha detto il presidente di StellantisAnziché accusarci, dovreste ringraziarci. Questo, in estrema sintesi, il senso dell’attesadi, presidente di Stellantis, davanti ai parlamentari italiani.da poco passate le 14.30 del 19 marzo 2025 quando il manager 48enne, nipote di Gianni Agnelli, prende la parola nella Sala Mappamondo di Montecitorio per fare il punto sulle strategie nel nostro Paese della casa automobilistica nata nel 2021 dalla fusione tra-Chrysler e Peugeot.Di fronte aschierati i deputati della Commissione Attività produttive della Camera e i senatori della Commissione Industria di Palazzo Madama. Da tempo i parlamentari sollecitavano un suo intervento, ma finora il numero uno di Stellantis aveva sempre declinato gli inviti.