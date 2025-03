Ilgiorno.it - Jessica Faoro, uccisa per un No. La mamma e la sorella: “Il suo sacrificio, un insegnamento per le altre”

Cassina de’ Pecchi, 19 marzo 2025 – “Siamo qui per, e per un monito ai tanti giovani in sala stasera. Anchefu adescata su un social. Ha pagato con la vita l’essersi fidata. Il non aver riconosciuto subito il male”. Una serata, la seconda di un ciclo sui pericoli del web in sala consiliare. E due testimonial speciali: Annamaria Natella e la figlia diciassettenne Noemi: la madre e la giovanissimadiValentinaa 19 anni, nel febbraio del 2018, dal tranviere allora 39enne Alessandro Garlaschi. L’uomo infierì sulla giovane accolta nel suo appartamento di Milano come colf, punita con 85 coltellate per aver rifiutato i suoi approcci sessuali. Garlaschi sta scontando l’ergastolo, confermato in Cassazione nel giugno 2021. I pericoli della rete Un dolore senza fine per la famiglia, una storia da non dimenticare.