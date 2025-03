Biccy.it - Jessica Cannavò: “Io prima trans del pomeridiano Rai, voglio fare il GF”

Leggi su Biccy.it

I millennial che nel 2001 seguivano tutti i giorni in diretta Al Posto Tuo di Alda D’Eusanio su Rai2 probabilmente si ricordano di, opinionista fissa. “L’idea originaria era quella di farmi intervenire per una sola puntata. Rimasero soddisfatti, si creò una bella atmosfera e decisero di tenermi fino a giugno” – ha dichiarato a TvBlog – “Il settembre successivo mi richiamarono e mi offrirono un contratto vero e proprio. Ero opinionista e mi esibivo come cantante. Rimasi fino a quando la Perego non sostituì la D’Eusanio alla conduzione“.“Fu un periodo pazzesco. Non vorrei commettere un errore, ma credo di essere stata laessuale ad andare in onda tutti i pomeriggi in onda nella tv di Stato in piena fascia protetta“, ha raccontato orgogliosa. “Fin da piccola mi sentivo nel corpo sbagliato, non ho mai chiesto giocattoli maschili, nonostante mio padre si ostinasse a comprarmeli.