Jasmine Paolini fissa l’obiettivo per Miami | Migliorare il mio tennis condizioni non semplici in Florida

Non è un’annata, finora, tanto semplice per. Dopo un 2024 magico, la toscana deve fare i conti col peso delle aspettative, non potendo più recitare il “comodo” ruolo della sorpresa nel massimo circuito internazionale di, ma dovendo se possibile elevare il proprio gioco per fare strada nei tornei. La pesante sconfitta negli ottavi di finale del WTA1000 di Indian Wells, contro la russa Liudmila Samsonova, ha posto l’accento sulle difficoltà dell’italiana.Cercherà di progredire la giocatrice allenata da Renzo Furlan nel secondo e ultimo atto del Sunshine Double, ovvero a. Ne ha parlatonel Media-Day: “A volte bisogna fare meglio quello che si faceva l’anno scorso. È un processo di crescita che non si ferma mai, ce lo hanno insegnato nella storia i vari Federer, Nadal e Djokovic.