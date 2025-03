Quotidiano.net - Jasmine Mooney incarcerata negli Usa per un visto “sospetto”. Il calvario dell’attrice di American Pie

Roma, 19 Marzo 2025 – L’attrice canadese, nota per il ruolo di Jackie nel filmPie Presents: The Book of Love è stata arrestata dall’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale per il controllo delle frontiere per undi lavoro “” e detenuta per 11 giorni. Lo racconta lei stessa in un lungo intervento pubblicato su The Guardian.denuncia il trattamento disumano subito in cella. Per tutto il tempo della detenzione le è stato negato il diritto di parlare con un avvocato e nessuno le ha fornito spiegazioni sulla sua condizioni. AccadeStati Uniti, dove le misure che disincentivano l’immigrazione sono sempre più dure, anche a scapito dei diritti fondamentali. Un arresto “senza motivo” “Ero in ufficio a parlare con un ufficiale del miodi lavoro, che era stato approvato mesi prima, (.