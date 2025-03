Oasport.it - Jannik Sinner ignora le provocazioni della PTPA e affronta le varie tappa del ritorno in campo

, suo malgrado, è stato tirato in ballo ancora una volta in maniera “scomposta” nel comunicato. L’associazione dei giocatori, fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha deciso di attivare delle azioni legali contro gli organi del tennis, rei di non rispettare i giocatori sotto tutti i punti di vista. Nelle 163 pagine si è dato spazio anche alle problematiche dell’antidoping e a questo proposito, ancora una volta, si è citatoper evidenziare il trattamento speciale riservatogli nella vicenda “Clostebol”.Una ricostruzione dei fatti errata, con annessa la considerazione che il n.1 del mondo sia stato giudicato diversamente perché mai contrario all’agire del “Cartello”, metafora volta a rappresentare i poteri dello sport con racchetta e pallina. In buona sostanza, una menzione tutt’altro che piacevole.