Jannik Sinner clamoroso dopo Miami | perché può perdere la prima posizione

Se il posto di numero uno al mondo Atp è quasi certo fino al suo rientro sui campi agli Internazionali d'Italia di Roma,potrebbeilto nella Atp Raceil torneo di, vinto l'anno scorso proprio dal 23enne pusterese e che segue il Masters 1000 di Indian Wells. In questa speciale classificaè primo dallo scorso giugno, nel particolare somma i risultati dell'anno solare.ha giocato solo un torneo, gli Australian Open, lo ha vinto e ora conta di 2000 punti, ma è impossibile pensare che manterrà ilto fino a Roma, considerando il suo stop forzato fino a maggio. Appare quindi assai probabile che venga sorpasso da almeno quattro o cinque tennisti: Zverev, Alcaraz, Draper, Rune e Shelton. Zverev e Draper lo supererebbero anche con la sconfitta in finale a, mentre Alcaraz perdendo in finale si metterebbe a pari punti.