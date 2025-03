Anteprima24.it - “Janara”, sabato musica dal vivo fino alle 2 di notte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi rende noto che limitatamente al giorno 22 marzo 2025, in deroga a quanto disposto con ordinanza n. 33 del 09/06/2023 e al fine di garantire la piena fruibilità degli eventi previsti in occasione della manifestazione “La Città delle Streghe”, è consentita ai titolari dei pubblici esercizi all’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, e più genericamente su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie al consumo, la diffusione dellae in genere le emissioni acustiche e sonore, sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo, sia prodotte “dal” con la presenza di un DJ o di musicisti sinoore 2:00 del 23 marzo, nel rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale.