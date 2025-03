Ilgiorno.it - Ivan Croce espone "Preistoria dell'ignoto" alla Fondazione Banca Popolare di Lodi

Leggi su Ilgiorno.it

Torna la rassegna “Arte in Atrio“ promossa ddinella sede operativa di via Polenghi Lombardo - Spazio Tiziano Zalli. Protagonista’edizione 2025 che rimarrà visitabile da domani fino al 14 maggio è, 54 anni, originario di Casalpusterlengo. Il titoloa rassegna è “”. La mostra, che è stata curata da Mario Quadraroli e Mario Diegoli viene inaugurata domani alle 17. Questa i momenti più importantia carriera di. A livello universitario aveva svolto opera di ricerca in ambito filosofico-scientifico tra Milano e Parigi. Nel 2002 ha pubblica una raccolta di scritti poetici intitolata “Rapsodie fiammeggianti” con la collaborazione di alcuni artisti contemporanei. Si è occupato poi di critica d’arte in ambito pittorico moderno-contemporaneo e ha svolto opera di approfondimento e divulgazionee principali tematichea Filosofiaa scienza in alcuni istituti di scuola superiore.