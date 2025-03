Oasport.it - Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

mercoledì 19 marzo (alle ore 11.00) l’affronterà laaidi. La nostra Nazionale si sta rendendo protagonista di un cammino un po’ tentennante sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) e cercherà il risultato a effetto contro una delle formazioni di riferimento del panorama internazionale: servirà obbligatoriamente un successo per provare a sperare in una sempre più complicata qualificazione alla fase a eliminazione diretta.Il quartetto tricolore aveva incominciato il proprio cammino con due vittorie (contro USA e Lituania) e cinque sconfitte (Danimarca, Giappone, Scozia, Cina, Svizzera), prima della sfida disputata nella notte con la Norvegia. La skip Stefania Constantini sarà affiancata da Angela Romei, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli per inseguire un risultato di rilievo in terra asiatica nell’appuntamento agonistico più importante della stagione.