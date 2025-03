Sport.quotidiano.net - Italia, Spalletti: "Con la Germania giocheremo a viso aperto. Vogliamo vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 19 marzo 2025 – L’di Lucianoè pronta a tornare in pista. Domani alle 20.45 (match in diretta su Rai 1 e streaming su Rai Play), gli azzurri sono attesi dall’esame di tedesco: allo Stadio Meazza di San Siro arriverà infatti laper disputare il match di andata dei quarti di finale di Nations League. Posta in palio di grande peso specifico, insomma, al pari del coefficiente di difficoltà che impone una nazionale come quella guidata da Julian Nagelsmann: “ha un grande fascino – ha spiegatoin conferenza stampa – perché sono due grandi nazionali e lo sono sempre state e perché i risultati che sono sempre scaturiti da questi incontri hanno dato lustro alla sfida. Sono convinto che sarà una bella gara e che entrambe le squadre la giocheranno aper vincerla.