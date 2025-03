Tvplay.it - Italia mortificata dalla Germania, l’amara realtà: Spalletti spiazzato e tifosi infuriati

Leggi su Tvplay.it

L’affronterà domani alle 20:45 lae le ultime dichiarazioni da parte di un grande ex calciatore tedesco mortificano la Nazionale di LucianoAlle 20:45 di domani la Nazionalena affronterà la, con l’obiettivo di vincere per presentarsi al meglio nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Nations League. Le ultime partite dell’sono state di alto livello, il 3-5-2 offensivo diha permesso di trovare nuove soluzioni, con gli esterni che danno una grossa mano in avanti e un Sandro Tonali onnipresente in tutte le zone del campo., la crudadi Bierhoff (LaPresse) tvplay.itL’sembra aver trovato lo spirito e la quadra, l’obiettivo principale dopo un Europeo disastroso è quello di qualificarsi al Mondiale 2026 dopo aver fallito nel 2018 e nel 2022.