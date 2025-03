Calciomercato.it - Italia, l’undici anti-Germania di Spalletti: doppio KO oltre a Retegui | VIDEO CM.IT

Allenamento per gli Azzurri nel centro sportivo dell’Inter alla vigilia del big match di Nations League contro la: le possibili scelte del Ct della NazionaleRifinitura sotto il sole ad Appiano Gentile per l’di Luciano, che domani sera al ‘Meazza’ affronterà lanella gara d’andata dei quarti di Nations League.Luciano– Calciomercato.itClima disteso e tsorrisi nel gruppo azzurro: il padrone di casa Barella è tra i più pimpnel torello di inizio allenamento, mentre il compagno di club Bastoni, Tonali e Buongiorno pagano pegno con le flessioni tra gli sfottò dei compagni. Il Ctsi confronta con il suo staff, ma ha già in mentein vista del big match di San Siro. L’unico dubbio in sostanza del mister di Certaldo è tra Rovella e Ricci, con il centrocampista laziale favorito per piazzarsi in cabina di regia con ai lati Barella e Tonali.