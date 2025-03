Inter-news.it - Italia-Germania, Spalletti ridisegna il 3-5-2 e il ruolo di Barella – CdS

Vigilia di, andata dei quarti di finale di Nations League. Lucianoprepara una nuova variante di 3-5-2ndo anche la posizione di Nicolò.VARIANTI – Ventiquattro ore e ritornerà in campo l’di Luciano. Domani primo scontro con lanell’andata dei quarti di finale di Nations League. Il secondo sarà domenica 23 a Dortmund. Insomma, la sfida di San Siro sarà fondamentale per presentarsi incon un buon risultato., in ritiro con la sua squadra ad Appiano Gentile, ha lavorato su due varianti di 3-5-2: ossia il 3-2-3-2 in stile Ungheria di Puskas e Hidegkuti e il 3-5-1-1. Secondo il Corriere dello Sport, la prima ipotesi sembrerebbe quella più caldeggiata dal CT. Ecco che per Nicolò(così ha parlato di Spillo Altobelli) ci sarà un nuovo: ossia quello del trequartista dietro le due punte Raspadori-Kean.