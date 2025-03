Italia-Germania probabili formazioni | Spalletti pensa alla doppia ‘M’

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Mancano solo 24 ore al fischio d’inizio del match d’andata dei quarti di finale di Nations League tra. La sfida di San Siro sarà fondamentale per presentarsi incon un buon risultato, in vista del ritorno a Dortmund domenica 23.Lucianoha testato due varianti del 3-5-2: un 3-2-3-2 ispiratoM dell’Ungheria di Puskas e Hidegkuti e un più equilibrato 3-5-1-1. La prima opzione sembra quella più accreditata, con Nicolò Barella nel ruolo di trequartista dietro la coppia di attacco formata da Kean e Raspadori. Politano e Udogie dovrebbero agire ai lati del centrocampista sardo.La formazione chepotrebbe schierare per la sfida contro laprevede:(3-2-3-2): Donnarumma in porta, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori nel trio difensivo.