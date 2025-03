Sport.quotidiano.net - Italia-Germania: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Nations Laegue

Milano, 19 marzo 2025 – L'andata dei quarti di finale diLeague è dietro l'angolo. A Milano va in scena una classicissima come. Il match di ritorno invece si disputerà domenica a Dortmund. Dovrà saltare il doppio impegno Mateo Retegui: l'attaccante dell'Atalanta infatti soffre di un risentimento muscolare alla coscia destra. I precedenti fraLa sfida tra gli Azzurri e la ‘Nationalmannschaft’ ha attraversato un secolo di storia, dal primo confronto del 1923 a Milano all’ultimo nel 2022 a Moenchengladbach, nel quale si contano 24 gare con launita, 13 con laOvest e 4 con laEst (tra il 1955 e il 1988). Il bilancio complessivo vede gli Azzurri in vantaggio: 16 vittorie a 10, con 15 pareggi, 58/50 le reti. Prendendo in considerazione le singole avversarie: 11 vinte, 7 pari e 6 ko con la; 4/6/3 con laOvest; 1/2/1 con laEst.