Italia-Germania la conferenza stampa di Spalletti | Piccoli e Baldanzi in preallarme | LIVE

Domani sera l’affronta lanell’andata dei quarti di Champions League: le dichiarazioni del Ct della NazionaleNon arrivano buone notizie per Lucianoalla vigilia del primo round dei quarti di Nations League contro la, in programma domani sera al ‘Meazza’.Luciano(LaPresse) – Calciomercato.itIl Ct della Nazionale perde Mateo Retegui, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia e che ha lasciato questa mattina il ritiro di Appiano Gentile. Il bomber dell’Atalanta salterà pure il ritorno di domenica prossima a Dortmund. Anche Cambiaso e Zaccagni non sono al meglio della condizione, conche ieri ha convocato l’altro atalantino Bellanova. L’allenatore di Certaldo interviene inper presentare il match di Milano con la