Italia-Germania il pronostico di Nations League | piace la combo occhio ai tiri

Con i campionati fermi a causa della pausa per gli impegni delle nazionali, a prendersi la scena sarà soprattutto la, che nei prossimi giorni vedrà affrontarsi le squadre che si sono qualificate ai quarti di finale. Domani, giovedì 20 marzo, andranno in scena tutte le quattro sfide del programma d’andata e tra queste ci sarà anche quella che vedrà impegnata l’, che affronterà laa San Siro, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45.La formazione di Luciano Spalletti si è guadagnata la possibilità di giocarsi la fase finale del torneo dopo un ottimo girone, concluso al secondo posto a pari punti con la Francia, che ha sconfitto gli Azzurri nell’ultima e decisiva gara per la conquista della prima posizione.che si presenterà dunque a questo doppio confronto con i tedeschi con l’obiettivo di provare a centrare la semifinale, dove andrebbe ad incontrare una tra Danimarca e Portogallo.